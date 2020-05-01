新冠疫情在美仍未減緩，但許多民眾面對政府要求的「居家令」已按捺不住，先前早有數州出現抗議聲浪。而在素有全美最嚴格居家令的密西根州，正當州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）決定是否延長此一命令之際，持槍的抗議民眾4月30日進入密西根州議會大廈，要求州長解除居家令，聲稱此舉已違反憲法。

正當密西根州決定是否延長此居家令之際，持槍的抗議民眾4月30日進入州議會大廈，要求州長解除居家令。

據《福斯新聞》報導，報導指出，一群揮舞美國國旗、手持抗議標語，惠特梅爾比擬為希特勒。由於有部分抗議者攜帶槍枝，讓議會不敢大意，戴著口罩的州警將他們阻擋在外。雖然警方允許100多名抗議者進入議會大廈，但抗議者擠在一起試圖「闖入」立院，很少有人戴著口罩，他們擠在議會門口，高喊「讓我們進去」、「讓我們工作」，一度造成混亂。

民主黨籍參議員波列漢基（Dayna Polehanki）在推特上傳照片，可看到4名男子中至少1人攜帶武器，表示「就在我頭頂上，拿著來福槍的男子朝我們吼叫」。

這個稱作美國愛國者集會（American Patriot Rally）的抗議行動，是由密西根自由聯盟所發起（Michigan United for Liberty）。一名示威群眾表示，「我愛自由。在美國，我們應該自由，別讓他們嘗試保護我們，我們自保即可」。

密西根州議會今天是就惠特梅爾延長該州緊急狀態的命令表決，就在表決之前，示威者發起抗爭，要求解除限制令。國會山莊報（The Hill）報導，州議會否決州長延長緊急狀態28天的要求，但惠特梅爾表示，會簽署行政命令，將緊急狀態延至5月28日。

(中時電子報)