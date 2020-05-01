今年SBL所有年度獎項得主上台合照。(黃及人攝)

相隔7年並未舉辦的超級籃球聯賽(SBL)頒獎典禮，1日面對新冠疫情重新舉辦，剛獲第17季總冠軍的台啤隊長「安佛森」蔣淯安成為最大贏家，因為他竟然一口氣包辦年度MVP、年度第一隊、年度最佳後場防守與總冠軍賽MVP等4大獎。

蔣淯安成為自從第4季林志傑、第6季張智峰與第10季蔡文誠之後，第4位同時包辦雙料MVP的球星，也是自從田壘、周儀翔兩人之後，第3位年度MVP二連霸的球員，提到自己拿下4個年度大獎的心情，他說：「非常開心！」

「我必須重申，沒有這些隊友與教練的幫忙，我不可能拿到這些獎項，」蔣淯安說，「我想其中以年度防守與總冠軍賽MVP兩個獎項，讓我感到特別開心，因為這兩個獎項是我過去從沒拿過的獎，感覺這讓我達到一種全新的肯定。」

其實蔣淯安今天出席頒獎典禮的裝扮看起來怪怪的，他的白上衣感覺就是很不合身，明顯大了一個尺寸，他不好意思承認，「因為我的西裝放在台中沒有拿上來，只好趕緊跟吳曉瑾借了他的衣服，畢竟我到昨天才知道必須盛裝出席頒獎典禮。」

如今成為SBL全新一哥，蔣淯安不改以往謙虛個性表示，「接下來並非就沒有目標了，我現在最希望挑戰2連霸，且讓自己更加進步，假如真的沒有SBL了，以後換成全新名稱的聯賽，我也期望自己可以搶到新聯盟的第一個總冠軍。」

第17季年度第一隊成員包含蔣淯安(台啤)、于煥亞(九太)、蘇奕晉(九太)、呂政儒(裕隆)及巴克利(台啤)，其他獎項得主則是年度最佳洋將巴克利、年度最佳前場防守塞瑟夫，年度進步獎與年度第六人李啟瑋(璞園)、年度總教練周俊三，年度新人王獎項從缺。

(中時 )