隨著智慧型手機普及化，應用場景增多，國內行動支付的交易金額持續爆發成長！金管會1日公布最新我國金融機構行動支付交易金額統計，截至2020年2月底，今年前二月交易金額達334億元，是去年同期128億元的2.6倍！

金管會銀行局指出，我國行動支付從2016年開始發展，每年都呈現倍速的成長，據銀行局統計，2016年3月至12月交易量只有14.9億元，但到了2017年就已有148億元、2018年更快速成長到478億元，2019年全年更已突破千億元交易量（1,173億元）。

金融業者分析，在疫情發燒下，國人3、4月減少出門、消費，預計行動支付交易金額是否還能成長成為變數，但也因為疫情關係，國人更不愛現金交易改採行動支付，全年交易金額可望再突破。

目前市面上可用行動支付的工具五花八門，除了智慧型手機支付、ＱＲCode支付、掃碼、指紋辨識支付、靜脈辨識支付、虹膜辨識支付、刷臉辨識支付、生體認證支付、虛擬貨幣支付、各式電子錢包、網路銀行，每年都有新科技出現吸引民眾使用。

不過，金管會主要統計六大項行動支付，包括：「行動信用卡」（手機綁定信用卡，像是Apple Pay）、「電子支付機構O2O」（電子票證的掃碼支付）、「行動金融卡」、「QR Code行動支付」、「行動收單」（mPOS）及「行動電子票證」。

為何行動支付每年呈現爆發成長，銀行局官員分析，金管會已核准各家銀行、電子支付業加入，市面上的支付工具愈來愈多元，民眾的消費習慣也在改變，加上現在可運用行動支付的場景變多，這四大原因都是讓行動支付交易額呈現跳躍式成長的主要理由。

(工商 )