步入高齡社會的台灣，過去以來長照政策和資源配置主要關注於失智或亞健康老人，東海大學副校長詹家昌表示，健康老人的需求其實才是社會的大部分組成，未來大部分老人會在家中養老，透過社區連結，形成開放式養生村，需要利用各種智慧科技和管理系統，以經濟的方式，創造優質的樂齡生活。

東海大學以「開放式養生村」（Aging in Place）的概念，架構「青銀共創、樂齡樂活--台中市西屯區優質高齡支持系統之建立與協作」計畫，整合跨領域資源，整體表現受到高度肯定，在競爭激烈的「USR大學社會責任獎」評選中，榮獲全國大專校院第一名的殊榮，並獲得「生活共榮組」首獎榮譽。

詹家昌表示，此項計畫獲選教育部補助及基金會經費資助，已持續進行3年，現在將近入第二個3年，引進東海近年強調的AI應用、大數據精準分析，實際改善社區老人的健康，預防更重於治療。

東海大學校長王茂駿代表東海受獎時表示，「東海大學近年不斷銳意革新，除了和美國亞馬遜AWS合作，成立台灣第一座『AWS雲創學院』，也非常著重大學社會責任，強調四大永續主題，包括文化永續、生態永續、社會永續及經濟永續。『青銀共創、樂齡樂活』代表的正是社會責任及永續的實踐，絕對走在時代尖端。」

USR計畫只是第一步，未來將和「東海大學智慧轉型中心」合作，成立社企平台，整合全台CSR資源。據智慧轉型中心執行長、東海傑出校友黃齊元表示，近年內就會成立公司型態的社企公司，未來將朝向「智慧化、資本化、國際化」邁進，廣泛連結企業、金融業與外國資源。

(工商 )