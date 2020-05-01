台中47歲馮姓男子，今年2月以微信聯繫認識的廣州張姓女貿易商，佯稱熟識台灣口罩國家隊廠商、能出口台灣製的口罩為話術，並偽造口罩工廠營業登記證、檢驗證明，以取得張女信任。
張女信以為真，以每片13元台幣價格，訂了3600萬片、金額高達4億多元的口罩，另名醫療業務員也透過張女欲訂購132萬片，張女自2月14日起，陸續分6次匯款總計405萬人民幣、折合約1717萬元台幣的訂金到馮嫌指定帳戶，期間不斷詢問馮嫌出貨情形，馮嫌卻擷取假冒與其他共犯的對話紀錄，佯稱買通海關等內容拖延，最後已讀不回失去聯繫。
張女認為遭到詐騙向公安報案，並寫信給刑事局求援，刑事局國際科經連日偵監蒐證，發現馮嫌藏匿於台中市豪宅大樓內，前往搜索拘提，現場查獲詐騙不法所得近200萬元，及霰彈槍1把、霰彈14發、賓士轎車1輛、ALPHARD休旅車1輛、全新電動機車4輛，成為目前詐騙金額最高的口罩詐騙案。
馮嫌供稱，他透過地下匯兌取得訂金後，一直在尋找口罩貨源，否認詐騙被害人。全案訊後，依詐欺、槍砲等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。
(中時 )
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