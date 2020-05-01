樂天桃猿Rakuten Monkeys「超前部署 桃猿最罩」再有新企劃，推出日本風的桃猿便當「Rock Bento」六種風味都是球隊主廚為球團準備的精緻菜色，美味最罩！本周末在球場現場限量販售，未來瞄準上架外送平台搶商機。

球隊主廚每日為球團上下準備精緻菜色，也必須迎合隊上日本籍幹部的口味，沒想到大受總經理川田喜則先生的讚賞，國際部主管礒江厚綺也讃不絕口，川田總經理決定推出牛肉燒丼、豬五花薑燒丼、蒜味醬燒牛丼、咖哩炸豬排丼、日式紅燒牛排丼、蒲燒鰻玉子飯六種口味，5月2日（六）及5月3日（日）在桃園球場現場限量販售，川田總經理説：「未來要把桃猿球員餐的好滋味從青埔推廣出去。」

用數種進口香料加上新鮮蔬果熬製的咖哩作成的「咖哩炸豬排丼」；讓川田總經理吃一口，就有滿滿鄉愁的「牛肉燒丼」；日式「豬五花薑燒丼」搭配日式切法青蔥最對味；到日本必吃的「蒲燒鰻玉子飯」；日式西餐必備的經典「紅燒牛排丼」及球員餐廳指名愛好必嚐的「蒜味醬燒牛丼」好評誕生，每款便當附上加入小農鮮乳特調鮮奶茶，六款超值日式便當征服你的味蕾！

5月2日（六）及5月3日（日）下午5時至6時30分在桃園球場一壘側商品窗口（原舊票口）販售，每一個便當售價190元，隨便當附贈桃猿男兒現場人型桌立牌（25CM高），可抽32、85、98、29、11、39等六選一，每日限量200個，每人每次限購四個，售完為止。現階段雖然閉門開打，但樂天依舊樂天，號召10號隊友享受日式美食，待在家看桃猿賽事，等待未來疫情消除，一起進場！

樂天桃猿在5月2日（六）及5月3日（日）將於桃園球場販售日本風的桃猿便當「Rock Bento」。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿在5月2日（六）及5月3日（日）將於桃園球場販售日本風的桃猿便當「Rock Bento」。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿在5月2日（六）及5月3日（日）將於桃園球場販售日本風的桃猿便當「Rock Bento」。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿在5月2日（六）及5月3日（日）將於桃園球場販售日本風的桃猿便當「Rock Bento」。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿在5月2日（六）及5月3日（日）將於桃園球場販售日本風的桃猿便當「Rock Bento」。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿在5月2日（六）及5月3日（日）將於桃園球場販售日本風的桃猿便當「Rock Bento」。（樂天桃猿提供）

(中時 )