高雄市議會1日召開第3次定期大會程序委員會，會中也討論民進黨團要求5月4日開臨時會，要市長韓國瑜做防疫專案報告；高市議會程序委員會下午4點確定，4日開臨時會1天，由市長韓國瑜報告、各防疫相關局處也進行報告，各黨團輪流質詢。

韓國瑜在程序委員會召開之前、下午1點半左右突抵達議會，先後拜會國民黨、無黨團結聯盟及民進黨等黨團，韓表示，來感謝且拜託議會給市府報告防疫情況、敦睦艦隊個案如何處理、未來有什麼可能性要處理和經濟紓困的問題。

據了解，韓國瑜對於防疫專案報告已準備好，也有意向向議會及民眾說明市府的努力作為，但一切尊重議會；而國民黨團大致也傾向讓民進黨團提的第4次臨時會照民進黨提案在4日召開，由韓國瑜報告，各黨團輪流質詢，定期大會則照既定的議程5月14日開議。

韓國瑜在程序委員會召開前離開受訪時表示，他來拜訪每一個黨團，目前市民很想了解、很關切高雄防疫情況、敦睦艦隊個案如何處理、未來有什麼可能性要市府處理、注意的、還有經濟紓困的問題，所以他跟三個黨團講，市政府很願意到議會來報告，就尊重議會的決定，議會拍定什麼時間，市政府就來報告。

程序委員會結束後，副議長陸淑美表示，確定周一開臨時會，市長韓國瑜進行防疫、紓困及振興等專案報告，各黨團有各30分鐘的質詢時間，至於時代力量議員因沒有黨團，所以沒有質詢時間。

(中時 )