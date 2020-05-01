大陸市場監管總局（標準委）4月29日印發公告，發佈《個人健康信息碼》系列國家標準。該系列標準採用了國家標準快速程序，從立項到發佈僅用了14天時間。該系列國家標準實施後，可實現個人健康信息碼的碼制統一、展現方式統一、數據內容統一等優點。換言之，《個人健康信息碼》可跨地區互認。

《個人健康信息碼》系列國家標準包括《個人健康信息碼 參考模型》（GB／T 38961-2020）、《個人健康信息碼 數據格式》（GB／T 38962-2020）和《個人健康信息碼 應用接口》（GB／T 38963-2020）3項內容，由國務院辦公廳電子政務辦公室會同衛生健康委及國務院相關部門研究提出，全國信息技術標準化技術委員會負責技術歸口。

其中，《個人健康信息碼 參考模型》規定了健康碼的組成和展現形式，提出了健康碼應用系統的參考模型和跨地區互認的技術機制。《個人健康信息碼 數據格式》規定了疫情防控所需個人健康信息的數據結構、數據元屬性和數據管理要求。《個人健康信息碼 應用接口》規定了個人健康信息服務的接口，各類應用可通過統一接口對接不同的個人健康信息服務，為打通個人健康證明屬地管理限制提供了技術支持，也為各地出行人員跨地區流動提供了便利。

該系列國家標準實施後，可實現個人健康信息碼的碼制統一、展現方式統一、數據內容統一，統籌兼顧個人信息保護和信息共享利用，適用於指導健康碼相關信息系統的設計、開發和系統集成。

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