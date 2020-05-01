台電表示，「四技二專暨二技統一入學考試」將在2日及3日登場，後續又有16及17日「國中會考測驗」。台電說，為了讓考生順利應考，台電實施考場穩定供電「超前部署」，針對明天起的技專統測考試已動員將近1500人完成各考場設備及線路巡檢，將考試期間可能產生的各種非預期意外停電事故發生率降至最低。

台電指出，5月份兩項入學考試，為配合防疫措施，所有試場即使開啟冷氣，至少仍需開窗戶10公分寬，試場前、後門也需開啟，以保持試場通風。因此，台電針對兩場大考進行超前部署，從人員安排、設備調度，甚至包括與考場的聯繫溝通，均特別審慎規劃安排。

台電說明，此次台電更「超前部署」，事前召集全國各區處單位進行視訊會議，要求做好原有之完整線路、設備檢測。以技專統測為例，除投入平時調度值班人力929人外，並針對考試增派了548名整備搶修人力，總計動員1477人完成考場線路巡檢工作。此外，台電也逐一規劃轉供方案，並取消原先預計於考場周邊實施之計畫性停電工作，全力為供電零事故的目標努力。

台電也說明，每次進行全國性大考前，台電均會針對各考場供電線路進行預防性檢測。此次台電特別關切各考場自備的線路設備。台電已與各考場電氣負責人取得聯繫，提醒加強檢修，並備妥不斷電系統與緊急發電機。此外，台電為因應考試當天突發事故，將增派各區處同仁就近照看全台考場，考場四周預備規劃、變電、線路、巡修及檢驗等人力待命，例如此次技專統測便派出462人赴現場待命應變。遇到停電時，即便是用戶設備引發事故，台電的搶修人員均會與考場內部電氣設備人員共同合作，務必在最快的時間內排除停電事故，恢復考場供電。

(工商 )