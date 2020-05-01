金鐘視帝李銘順以精湛演技深植影迷心中，他跳脫以往形象，參與台灣首部大型工地實景拍攝的原創影集《做工的人》中，飾演鐵工「阿祈」，面對勞動階層不少過勞問題，李銘順今接受視訊訪問，透露當初兒子剛出生時自己正密集拍戲，2個月拍45集、半夜又要顧孩子，某次凌晨幫兒子餵奶、換尿布時，突然眼前一陣黑，差點暈過去，體認到過勞感覺，「我覺得身體好像毀了，花很多時間才調回身體」。

劇中飾演的鐵工「阿祈」，李銘順透露出道前有5、6年的時間在新加坡的工廠倉庫做過散工，挑揀過期的蔥、蒜，也幫過賣豬肉的攤子，也做過包裝火炭，並透露以前居住的社區鄰居很多叔叔、大哥在工地工作，有鐵工、板模，也有抓魚的，「我們每天玩在一起的時候，他們的爸爸、媽媽回家都是工人的狀態回來的，所以印象非常深刻。」

劇中「阿祈」個性愛講話，李銘順透露在工地裡當風刮起塵土飛揚，無論喝水、漱口，從早到晚嘴裡永遠有沙，「唯一的辦法只能接受，把嘴裡的風沙塵土當成糖來想像。」他更搞笑說：「這裡的土好甜喔！」

為呈現「阿祈」在工人群中領頭羊形象，李銘順刻意為角色變胖，狂吃暴肥10公斤，某次躺在床上肚肉四溢，導演竟說「今天很喜歡阿祈，你的肚腩真的太美了」，讓李銘順笑說「氣死我了」。2個月戲拍完後回到新加坡，他仍繼續放縱地吃，直到接了新電影工作，「我那時為了要瘦，連飯都不敢吃，急死我了，好不容易才瘦10公斤」，不過近期疫情關係，他坦言「最近又胖了一點，不過感覺挺好的」。

HBO Asia、myVideo原創影集《做工的人》改編自作家林立青的同名暢銷書，導演暨編劇鄭芬芬率領編劇團隊耗時一年半田調及改編劇本，為了真實呈現工人們在工地工作的模樣，創下台劇首次進駐29層鋼骨大型工地實景拍攝的紀錄，將於5月10日起每週日在HBO Asia、myVideo首播。

今日適逢「五一勞動節」，製作公司大慕影藝特別釋出「工地拍攝幕後花絮」向全天下的勞動者致敬。《做工的人》也將自5月起與誠品書店合作，分別於台北南西店、台中園道店，陸續推出包含主創參考的田野調查書單、影像牆、精選劇照等主題策展，讓觀眾一探究竟。

《做工的人》進駐鋼骨結構的大型工地實景拍攝，創下台劇首例！前排左起為：薛仕凌、游安順、李銘順，右一為攝影指導林君陽。（大慕影藝提供）

《做工的人》工地拍攝過程艱辛，李銘順（左一）透露「嘴裡永遠有沙」，前排右一為導演鄭芬芬、左二為柯叔元。（大慕影藝提供）

《做工的人》金鐘視帝李銘順演活「鐵工大叔」，開拍前花三個月時間苦學台語。（大慕影藝提供）

《做工的人》五一勞動節曝光「工地拍攝幕後花絮」向勞動者致敬。（大慕影藝提供）

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