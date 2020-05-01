國3新店隧道口汽車翻覆 現場封閉2車道 15:522020/05/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛汽車今（1日）下午3時許，行經國道三號北上28.4公里處、新北市新店隧道口外線車道，車輛突然自行翻覆。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛汽車今（1日）下午3時許，行經國道三號北上28.4公里處、新北市新店隧道口外線車道，車輛突然自行翻覆。（翻攝照片） 一輛汽車今（1日）下午3時許，行經國道三號北上28.4公里處、新北市新店隧道口外線車道，車輛突然自行翻覆，所幸駕駛無明顯外傷，送往慈濟醫院新店分院觀察，現場3線車道封閉外側2車道，警方正進一步排除事故並調查車禍原因，呼籲民眾提早改道。 (中時 ) #車道 #新店 #隧道 #現場 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 《汽車股》iRent共享汽車：北北基桃將可跨市路邊租還 15:232020/04/27 財經 iRent共享汽車 駛入基隆 04:102020/04/28 產業．科技 北市2隧道區間測速送檢 01:012020/04/29 台北基宜花 台灣人為何愛開Toyota汽車？網揭5點優勢 14:142020/04/29 日常 iRent共享汽車 北北基桃可跨市租還 04:102020/04/30 時尚消費 水水水的彰化就是要親水 烏溪水岸遊憩廊道即將啟用了 19:422020/04/30 生活 疫情漸舒緩「阿秋大肥鵝」台中逆勢展新店 21:172020/04/30 財經 陸擴內需 祭購車信貸優惠 04:102020/05/01 兩岸新聞 夢想成真 烏溪水岸廊道完工 04:102020/05/01 地方新聞 國道3號酒駕釀禍 聯結車卡分隔島車頭全毀 12:342020/05/01 社會 社會熱門新聞 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 美魔女約戰小鮮肉 升天一炮值42萬 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 恐怖！烏克蘭女疑提「女兒頭」全裸逛大街 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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