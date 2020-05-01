一輛汽車今（1日）下午3時許，行經國道三號北上28.4公里處、新北市新店隧道口外線車道，車輛突然自行翻覆。（翻攝照片）
一輛汽車今（1日）下午3時許，行經國道三號北上28.4公里處、新北市新店隧道口外線車道，車輛突然自行翻覆。（翻攝照片）

一輛汽車今（1日）下午3時許，行經國道三號北上28.4公里處、新北市新店隧道口外線車道，車輛突然自行翻覆，所幸駕駛無明顯外傷，送往慈濟醫院新店分院觀察，現場3線車道封閉外側2車道，警方正進一步排除事故並調查車禍原因，呼籲民眾提早改道。

(中時 )

#車道 #新店 #隧道 #現場 #汽車