新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（1日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎確診個案，同時也是連續6天「零確診」、本土連續19天無新增確診個案。截至目前為止，國內共累計429例確診，6例死亡，324人解除隔離。

◎有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢482人，478人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

◎今日起，有條件開放民眾前往長照機構實地探視住民。指揮中心建議探訪採預約制，且訪客需實名制登記，每位住民1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數，包括兒童最多3人，訪客與住民全程都須佩戴口罩。

◎酒店、舞廳將在五一連假之後鬆綁恢復營業？中央流行疫情指揮中心陳時中表示，目前沒有開放時間表，還要看疫情狀況

◎中醫診斷新冠肺炎？近日有中醫表示，可以透過「舌相」判斷是否感染新冠肺炎。對此，張上淳表示，目前感染新冠肺炎的直接證據就是體內有病毒，或患者體內有不應該出現的病毒抗原，間接證據則是存在相關抗體。並舉例，「如果有個人嗅味覺喪失，我就診斷他感染新冠肺炎，各位也無法完全接受」。

◎職棒擬開放觀眾實名制入場？副指揮官陳宗彥表示，職棒聯盟目前擬逐漸增加入場人數，設定單一出入口，座位分散。1日早上也與指揮中心做過意見交換，希望能在今日下班前彙整意見，做最後定案。

(中時電子報)