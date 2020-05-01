台中市長盧秀燕到高美溼地視察人流管控情形。（陳淑娥攝）

五一勞動節連假到來，配合中央疫情指揮中心各景點人流管制，高美野生動物保護區木棧道4月11日起進行人流管制措施，台中市長盧秀燕下午到現場視察表示，目前人潮近300人，但不排除傍晚、晚上或明後天湧入遊客。

海洋資源所所長吳建威說明，高美溼地木棧道區是室外場域，但市府嚴陣以待，提高標準以室內安全距離1.5公尺計算，訂定容留上限900人，市府在木棧道入口處設置人流計數器，由巡守人員管制人潮，若入內人數超過900人，即暫不開放民眾進入，待人數減少再開放。

盧秀燕指出，高美溼地每到連續假日常常人滿為患，不過，在疫情期間配合中央指示，4月11日開始進行人流管制900人，五一連假第一天，特別過來視察。

盧秀燕表示，到目前為止，除了高美溼地外，台中市幾個知名、世界級或全國性景點人潮還好，應該是大部分民眾知道防疫重要性，但也有可能下午、晚上或是明、後天，才會湧進人潮，台中市各景點這3天已加派人力。

台中市警察局清水分局高美派出所也協助維持交通秩序，以維護民眾安全。

(中時 )