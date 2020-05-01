北韓領導人金正恩生死成謎，而今為五一勞動節，是北韓的重要節日，日媒認為金正恩應會在這天現身影，但截至目前為止，依舊只有北韓媒體發出書面聲明，日媒期望金正恩現身的期望落空。

金正恩從4月15日首度缺席北韓「太陽節」，也就是祖父金日成的誕辰紀念後便沒有露面，引發外界對其健康的揣測，更有國外媒體直言，金正恩已成植物人，雖然北韓媒體回擊，但都只有聲明稿而無任何身影和相片，引發外界更嚴重懷疑。

而據日本媒體《全日本新聞網》報導，依據金正恩列車和私人遊艇在元山現影來看，金正恩似乎在元山，若金正恩身體無恙，那麼金正恩有可能在五一勞動節現身，打破外界對他健康惡化的傳聞。

然而，金正恩今天依舊沒有現身，只有《勞動新聞》報導，金正恩在五一勞動節發布感謝詞，向北韓多個行業表達感謝，宣傳朝鮮勞動黨的思想與政策，而收到的模範宣傳員們也感到非常激動，並表示，將用嶄新的宣傳活動為革命注入新動力與活力。除此之外，沒有任何提到任何金正恩身體的情形，也讓金正恩的身體狀況再度浮上檯面。

(中時電子報)