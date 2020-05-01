香港反修例示威活動一度因新冠肺炎疫情而減少，惟近日網上再有人號召「重啓」示威。據香港東網報導，其中有人在Telegram群組發起「天馬行動」，聲稱將於今日(5月1日)下午2時，在銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘5區進行快閃堵路示威，甚至有人揚言會到港鐵站放置炸彈。

不過，也有網友聲稱，今日的行動目的只為號召市民光顧「黃店」，未曾提及會發起「勇武」行動，並形容活動性質和平。

香港警方獲悉事件後進行連番部署，東網記者今午採訪多個「快閃」地點，其中在中聯辦大樓外，於中午12時許，已有多名防暴警在德輔道西戒備。

另外，港鐵觀塘站大堂亦有大批防暴警到場，多人被截查後獲放行，暫未見有人被帶走。而其他的快閃地點則未有發現異常情況。

此外，中環皇后像廣場有大批外傭聚集，又有人擺放攤位，吸引20多人聚集選購，在場有保安人員站崗，但未見有上前勸導不要聚集。

(中時 )