金鐘視帝李銘順演出HBO Asia、myVideo原創影集《做工的人》，劇中飾演柯叔元哥哥，他笑說在拍戲前早就認識柯，因為柯先前曾赴新加坡和同為演員老婆范文芳合作戲劇，當時老婆頻頻在他面前稱讚柯很認真，李銘順假裝吃醋、開玩笑回「夠了，我知道了」，不過也因此對他留下好印象。

李銘順透露早對柯叔元很熟悉，「我常常聽老婆說到他，我也知道他是誰，有次我接老婆下班，剛好碰到面，就感覺很熟」，當時互相打招呼外，也說有機會可以來台合作，沒想到這回兩人如願在《做工的人》合作，李銘順開心地說「我們私下也會找游安順一起打球、吃飯，即便到現在戲已殺青，仍然不時透過視訊聯絡。」

《做工的人》全劇有85%台語發音，這讓不會講台語的李銘順相當苦惱，開拍前3個月，劇組請來台語老師將他台詞裡的一字一句錄給他練習，他當時每天早上起床後就戴著耳機聽，上廁所、吃飯、運動時也反覆聽，和老婆范文芳一起開車接兒子上下學時，也在車上一起聽，范文芳曾開玩笑對他說：「你這次完蛋了！台語聽起來真的很不容易。」不過還是很為他加油打氣，「老公繼續加油喔，我支持你，我對你有信心。」

李銘順談到，在工地拍攝最辛苦的地方，是爬上工地高樓拍攝時，無法找到可坐下來休息的地方，「因為滿地都是正在施工的鐵條、鐵釘，不能席地而坐，以致於站著的時間會比較長。」劇組為了保護所有演員及工作人員的安全，拍攝前會加強巡視工地的每一處，並且貼上警語字條，像是「注意牆上有釘」，來提醒所有人經過時一定要注意安全。

HBO Asia、myVideo原創影集《做工的人》改編自作家林立青的同名暢銷書，導演暨編劇鄭芬芬率領編劇團隊耗時一年半田調及改編劇本，為了真實呈現工人們在工地工作的模樣，創下台劇首次進駐29層鋼骨大型工地實景拍攝的紀錄，將於5月10日起每週日在HBO Asia、myVideo首播。

今日適逢「五一勞動節」，製作公司大慕影藝特別釋出「工地拍攝幕後花絮」向全天下的勞動者致敬。《做工的人》也將自5月起與誠品書店合作，分別於台北南西店、台中園道店，陸續推出包含主創參考的田野調查書單、影像牆、精選劇照等主題策展，讓觀眾一探究竟。

《做工的人》李銘順首次扮演「鐵工」，出道前曾在工廠當散工長達5、6年。（大慕影藝提供）

《做工的人》五一勞動節曝光「工地拍攝幕後花絮」向勞動者致敬。（大慕影藝提供）

《做工的人》進駐鋼骨結構的大型工地實景拍攝，創下台劇首例！前排左起為：薛仕凌、游安順、李銘順，右一為攝影指導林君陽。（大慕影藝提供）

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