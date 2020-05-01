28日有大陸網友在微博爆料，指出聯發科將在下週發表新的5G晶片，並將邀請函直接PO出，時間就在5月7日下午1兩點半，但日前聯發科所推出的天璣1000 5G晶片目前還未有廠商的手機發售，不排除這次可能會推出天璣2000 5G晶片。
在2019年12月時，聯發科就推出Dimensity天璣 1000 5G晶片，該晶片效能幾乎能用在各家手機的旗艦機種上，不過時間過了半年，仍未有廠商發布搭在該晶片的手機。
不過另款給中階手機使用的Dimensity天璣 1000L 5G晶片則是出現在OPPO的RENO3系列手機，最入門的Dimensity天璣 800 5G晶片則是廣泛用在5000元至8000元的手機上。
由於Dimensity天璣 1000 5G還未搭載在已發售手機上，業界推測此次發表會可能是針對既有晶片做出更多的介紹，或者是推出型號1000至2000的天璣5G晶片。
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(中時電子報)
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