裕元花園酒店將超過30道招牌商品將透過Uber Eats獨家外送，締造中台灣首家五星級酒店與Uber Eats合作的首創。（裕元花園酒店提供／台中馮惠宜傳真）

阿秋大肥鵝進行改裝，設置玻璃櫥窗，擺設港式燒臘、私房小點，讓消費者可以現點現吃。（馮惠宜攝）

全球新冠肺炎疫情趨緩，台灣更是連6日零確診，面對即將來臨的母親節檔期，因應中央流行疫情指揮中心提出的防疫新生活，餐飲業超前部署，台中裕元花園酒店攜手Uber Eats讓五星料理外送到家，而阿秋大肥鵝增設「主廚私房小點」區提供超過30種台式滷水、小菜，加速上菜。

新冠肺炎疫情延燒超過百日，在疫情趨緩後，「保持社交距離」防疫新生活態度勢必讓劫後餘生的餐飲業生態丕變，阿秋餐飲事業董事長廖豐民指出，在連續多日零確診後消費人潮回流五成，但他也觀察到消費者荷包縮水，平均客單衰退20％，且用餐時間也縮短從過去兩小時減為1到1.5小時，因應這個趨勢，阿秋大肥鵝旗艦店也在短短一周內進行改裝，並推出多樣化又經濟的櫥窗私房小點。

廖豐民說，價格從60元到80元不等的小點、滷水和燒臘，可現點現吃，符合消費者想要快速上菜的需求也能為廚房減壓，未來他也預期餐飲會走向包廂獨立空調，以及半戶外區的趨勢，阿秋也計畫依此規式在東南區再闢新的分店。

此外，外賣外送也成為餐飲業者必備服務，在疫情期間各飯店、餐飲名店紛紛推出外賣便當，但也礙於外送平台高達30至35％抽傭，都是調度內部員工採有條件式外送，台中裕元花園酒店即日起將烘焙坊、中餐廳共30道以上的五星招牌料理上架至Uber Eats美食外送服務平台。

酒店市場行銷部總監方雅玉表示，未來外送外賣是趨勢，但飯店餐飲人事與食材成本相對高，利潤壓縮下，和外送平台合作必然稀釋利潤，但要打持久戰，業者仍需解決軟硬體、金流、物流等問題，選擇與外送平台合作可省去這些門檻，還能接觸更多年輕消費者，她預期可以帶動餐飲營收3％-5％成長，時機成熟後甚至可以發展出獨立外賣品牌。

(中時 )