罷韓團體指控高雄市長韓國瑜妻子李佳芬下指導棋，要市府介入要求學校、廟宇不出借投開票所場地，高市新聞局長鄭照新1日氣憤痛批，「罷韓四君子根本是罷韓四騙子」、「We care根本是We liar」，並以官位和罷韓領導人對賭；稍早，鄭照新正式在臉書下戰帖，並啟動網路《無據造謠道歉計時器》，從1日上午10時開始，要看罷韓團體何時才會回應。

針對Wecare高雄的指控，高雄市長韓國瑜1日上午出席路平專案完工記者會，特定停下腳步接受媒體聯訪，他當場扯下口罩，怒批罷韓團體難忘權力的滋味，還強調不要攻擊他的家人，很缺德。

新聞局長鄭照新也強調，Wecare高雄造謠市長夫人指示民政局、教育局，如果對方拿得出證據，他就辭新聞局長，如果拿不出證據，就請4名罷韓領導人公開道歉，「並公開掛個騙子牌子，承認自己不是君子，是騙子」。

鄭照新上午提出對賭邀請後，尹立、陳冠榮、張博洋、李佾潔至今尚未有回應，為此，鄭照新稍早再度於臉書發文，強調從現在起，他將每日一問Wecare高雄為何逃避不回應，他並在網路上啟動免費計時模組，取名為「無據造謠道歉計時器」，邀請市民分享算時間，看一下這4位罷韓領導人，何時會正面回應。

(中時 )