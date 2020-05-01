大陸證監會近日發布最新公告稱，已在境外上市與尚未境外上市的紅籌企業在境內發行股票或CDR（大陸存託憑證），標準大大降低。此前在境外上市的互聯網三巨頭BAT（百度、阿里巴巴、騰訊），有望回歸境內主板、中小板、創業板及科創板等上市。

第一財經報導，大陸證監會4月30日發布公告顯示，針對已在境外上市紅籌企業的市值要求做出調整，有兩條標準供選擇，一是市值至少為人民幣（下同）2,000億元；二是市值至少200億元，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位。

對於尚未境外上市的紅籌企業申請在境內上市的，企業需要在申報前就存量股份減持等涉及用匯的事項形成方案，報大陸證監會，由證監會徵求相關主管部門意見。

按照最新標準來看，包括BAT、美團點評、京東、拼多多等在內的科技企業，市值均超過2,000億元。而市值至少200億元的科技公司則包括騰訊音樂、微博、愛奇藝等。

長期以來，A股市場的績優股主要集中在白酒、家電、金融等傳統行業，高科技類公司相對較少。過去，不少高科技公司之所以赴境外上市，是因為從大陸的相關法律來看，使用可變利益實體架構（VIE）的這些科技企業是外資公司，此一問題存在政策障礙。

報導稱，對於上述科技公司而言，其業務主要所針對的市場和用戶大部分都在大陸，如果股東也在大陸不失為一種理想的狀態。以在2019年市值超越百度的拼多多為例，目前拼多多電商平台年活躍買家數達到5.852億，年活躍商家數逾510萬，主要集中在大陸市場。

針對此次公告內容，凡德投資總經理陳尊德在接受陸媒採訪時認為，如果能夠將科技領域的明星企業吸引到A股市場，將對整個市場的振興起到很大作用，同時提升A股指數。

陳尊德指出，該政策將對百度、京東等已在美上市、近年傳出計劃在香港第二上市的中概股更具吸引力，因為A股退出時流通性比港股好，而且A股估值高於港股，股東的股權價值也會更高，因此在選擇上市地點時，股東會做出多方面對比。

(工商 )