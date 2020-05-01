蘋果（Apple Inc.）先前史無前例的罕見宣布與競爭對手Google合作，共同開發iOS與Android可共通的新冠肺炎（COVID-19）接觸史追蹤技術。根據近期報導，雙方合作進展迅速，此技術的測試版已向公共衛生機構釋出，預計正式版將會在5月釋出，運用科技防控疫情。

具體來說，根據蘋果官網資訊，他們與Google合作開發的新冠確診者接觸史追蹤技術「包括應用程式介面 (API) 和作業系統層級的技術，藉以協助實踐追蹤接觸史。」這項計畫將分為兩步驟實施，第一階段預計在今年5月推出 API；第二階段則是「在未來幾個月內，Apple 和 Google 會在底層平台納入此功能」，期待讓此項基於藍牙技術的接觸史追蹤平台獲得更廣泛的效果。蘋果說明，第二階段的做法是比 API 更強大的解決方案，可讓更多選擇加入的個人參與其中。

而這項合作計畫的最新進展是，雙方合作開發的API已經向各國公衛機構釋出測試版（beta），讓他們可以在所開發的應用程式中納入，並且讓這些App具備追蹤接觸史的作用。擅於挖掘程式碼，以提前發現蘋果新品或是新功能的App開發者Guilherme Rambo（@_inside）也分享了他的發現，呈現出當App納入此API後，啟用時會跳出的提醒。

Here’s what happens when an app requests your permission to collect temporary keys for exposure detection or reporting. pic.twitter.com/Qe2t7GRZH4 — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

蘋果與Google提前釋出追蹤技術的API，為的就是讓開發者能提前進行測試，以期能夠在未來提供更穩定的服務。當然，藉此階段的測試，開發者們也能將技術中所發現的問題、bug提前反映給蘋果與Google，並且提早修正。按照計畫，雙方合作的新冠確診者接觸史追蹤API正式版預計在5月中旬釋出。

(科技)