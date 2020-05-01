新北市長侯友宜今（1日）走訪新住民創業者阮氏平開設的越南餐飲複合式商店，貼近瞭解店家受疫情影響。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（1日）走訪新住民創業者阮氏平開設的越南餐飲複合式商店，貼近瞭解店家受疫情影響。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（1日）走訪新住民創業者阮氏平開設的越南餐飲複合式商店，貼近瞭解店家受疫情影響。（葉書宏攝）

適逢勞動節，新北市長侯友宜今（1日）一早就來到居家服務宅，為青年照顧服務員陳懷恩打氣，隨後走訪新住民創業者阮氏平開設的越南餐飲複合式商店，不只關懷，更貼近瞭解店家受疫情影響，給予加油鼓勵。

來自越南的阮氏平與先生一起在新莊宏泰市場經營越南小吃，創業初期只賣簡單越南麵。後來輾轉得知「新北市政府幸福創業微利貸款」計畫，透過專業顧問一對一輔導，並藉由貸款資金挹注，購買設備器具，自製的法國麵包已讓吃過的人難忘，增加不少競爭力。從麵店進化成越南複合式商店後，現在販售多樣化越南美食及越南民生用品，吸引許多新住民及越南勞工來店品嚐道地越南家鄉味。

「謝謝所有新北市的勞工，因為您們的奉獻，才讓新北市更多元化的長足進步」侯友宜表示，新北市有200萬個勞工，其中11萬是新住民，在勞動節這天特別來拜訪越南新住民阮氏平，感謝並祝所有勞工朋友都能擁有幸福、美滿、快樂的生活。

侯友宜指出，新冠肺炎疫情影響許多勞工生計，市府原本就有提供「幸福創業微利貸款」，免擔保人、免擔保品、最高100萬元貸款金額及5大免費服務。疫情期間，更推出「幸福創貸」個案可申請利息補貼，以及最長半年的貸款還款展期措施，幫助市民度過這段期間的經濟困頓。

勞工局長陳瑞嘉說明，為協助受疫情影響的勞工朋友，新北市與中央合作推出擴大版的「安心即時上工計畫」，且自2020年4月1日起，提供幸福創貸個案得申請貸款還款展期，由勞工局提供利息全額補貼，貸款還款展期及利息補貼最長均為6個月。另外為協助弱勢家庭大專青年，提供270個暑期工讀名額，工讀期間自7月13日至8月31日止，以時薪158元計算，每天8小時，從即日起受理報名至5月20日截止，希望培養青年職場人際相處能力及強化就業準備力。

稍早，侯友宜也前往青年居家服務員陳懷恩的工作地點探視慰問，並關懷受照顧的82歲長者。26歲的陳懷恩，原在鴻海擔任作業員，從事長照業8年的母親以「這行業缺年輕人」，一句話拉他入行。去年4月底完成職業訓練迄今，已在長照產業服務滿1年，目前薪水穩定，他也覺得工作很有意義。

勞工局說明，職業訓練的目的就是培養失業或待業的勞工朋友的技能，進而協助進入職場就業。幸福創業微利貸款則提供免擔保人、免擔保品、最高100萬元貸款金額及5大免費服務（創業研習課程、專家諮詢輔導、創業貸款協助、貸後關懷陪伴及商品行銷推廣），若民眾在創業初期有資金融通問題或想進一步瞭解計畫內容，可撥打幸福創業諮詢專線（02）8969-2107，將有專人為您提供完全免費的服務，或至「新北市創業資訊服務網」查詢。

(中時 )