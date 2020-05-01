五一勞動節多數勞工都休假，但台南市警六分局不少工友仍上班整理環境。警六分局長陳建民1日特別慰問分局的工友，感謝他們平日付出；尤其分局廳舍剛以原地辦公方式，歷經9個月耐震補強工程，環境工作格外繁重，但9名工友均兢兢業業，提供同仁舒適的工作環境。今年勞動節正值防疫期間，擔任巡守隊的勞工朋友，也犧牲假期展開防疫宣導。

台南市警友會南區辦事處主任楊福明，以及不少警友會伙伴都是公司行號的企業老闆，趁著勞動節與陳建民共同發起慰勞工友活動，感謝他們平日辛勤打拚。陳建民還強調，不少義交、義警、民防、志工、巡守隊等民力，都是推動台灣經濟發展的基層勞工，他們甚至犧牲假期，投身公益，令人敬佩。

警六分局表示，從去年7月15日至今年3月16日，歷經9個月耐震補強工程，因分局同仁都在原駐地辦公，「一邊施工，一邊辦公」的方式，讓工程中產生的灰塵、髒汙，加重環境整潔困難，但該分局的9名工友仍堅守崗位，將環境整理乾淨，讓同仁上班時都有舒適整潔的辦公環境。

(中時 )