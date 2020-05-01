了得！彰化縣永靖國中技藝班學生，在達德商工、永靖高工提供場地與師資培訓下，表現亮眼，共有13人成為選手參加彰化縣技藝競賽，共9人獲獎，其中劉冠昱為了比賽幾乎連假日都在練習，這學期就完成70座成品精進技術，果然如願拿下冠軍獎盃。
永靖國中校長劉仁傑表示，今年共有13位同學，參加砌磚組、車床工組、中餐製作組、幼兒保育組、烘焙組及製圖組等6個組別的競賽，很感謝達德商工和永靖高工兩校的師資用心指導培訓，孩子們也很努力，不負眾望拿下好成績。
其中，勇奪全縣砌磚金牌冠軍的劉冠昱，對自己要求高，因為過去沒有基礎，自認起步較慢，因此從一月開始培訓後，即使寒假延長期間，他與其他選手仍配合指導老師的要求，提前到高校端比賽場地去集訓練習。
永中主任邱雋富指出，在永工建築科吳順正主任指導下，冠昱非常認真學習，但練習過程中卻很少能順利在規定時間內完成作品堆砌，因此他更自動自發在假日時額外自主加強練習，從年初到四月，總共完成70座砌磚樣品，堅毅扎實的練習與不屈不撓的毅力令吳主任印象深刻、十分肯定，熟練的技巧最後果然如願摘金。
達德商工校長許維純，也分享在英國出生的加拿大作家格拉德威爾著作《異類》書中所指，「人們眼中的天才之所以卓越非凡，並非天資超人一等，而是付出了持續不斷的努力。1萬小時的錘煉是任何人從平凡變成超凡的必要條件。」勉勵學子們想要在各領域表現卓越，就必須在專業知識、技術面，持續專注且不間斷的練習。
劉仁傑說，看著每個參賽選手實作及解說過程，眼神充滿自信、舉手投足間熟練的專業動作，讓他深深感動。技藝班同學們除了技藝技能的學習外，成為選手的同學經過培訓淬煉與比賽的競爭下，將來透過「技優甄審」的升學進路，也將有更寬廣的升學管道，及早做好規劃。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。