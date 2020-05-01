在達德商工與永靖高中提供師資與訓練場地培訓下，永靖國中技藝班學生有13人參加今年彰化縣技藝競賽成績表現優異，共有9人獲獎。（謝瓊雲攝）

在達德商工與永靖高中提供師資與訓練場地培訓下，永靖國中技藝班學生有13人參加今年彰化縣技藝競賽成績表現優異，共有9人獲獎。（謝瓊雲攝）

劉冠昱自我要求高，獲選為競賽選手後，培訓初期因無法在指定時間內順利完成砌磚作品，自認起步慢又跟不上，每天從早苦練到晚，連假日也自動前往學校苦練，果然技高一籌、如願摘金。（謝瓊雲攝）

永靖國中技藝班學生參加砌磚組、車床工組、中餐製作組、幼兒保育組、烘焙組及製圖組等6組別競賽，共拿下9個獎項，表現亮眼。（謝瓊雲攝）

了得！彰化縣永靖國中技藝班學生，在達德商工、永靖高工提供場地與師資培訓下，表現亮眼，共有13人成為選手參加彰化縣技藝競賽，共9人獲獎，其中劉冠昱為了比賽幾乎連假日都在練習，這學期就完成70座成品精進技術，果然如願拿下冠軍獎盃。

永靖國中校長劉仁傑表示，今年共有13位同學，參加砌磚組、車床工組、中餐製作組、幼兒保育組、烘焙組及製圖組等6個組別的競賽，很感謝達德商工和永靖高工兩校的師資用心指導培訓，孩子們也很努力，不負眾望拿下好成績。

其中，勇奪全縣砌磚金牌冠軍的劉冠昱，對自己要求高，因為過去沒有基礎，自認起步較慢，因此從一月開始培訓後，即使寒假延長期間，他與其他選手仍配合指導老師的要求，提前到高校端比賽場地去集訓練習。

永中主任邱雋富指出，在永工建築科吳順正主任指導下，冠昱非常認真學習，但練習過程中卻很少能順利在規定時間內完成作品堆砌，因此他更自動自發在假日時額外自主加強練習，從年初到四月，總共完成70座砌磚樣品，堅毅扎實的練習與不屈不撓的毅力令吳主任印象深刻、十分肯定，熟練的技巧最後果然如願摘金。

達德商工校長許維純，也分享在英國出生的加拿大作家格拉德威爾著作《異類》書中所指，「人們眼中的天才之所以卓越非凡，並非天資超人一等，而是付出了持續不斷的努力。1萬小時的錘煉是任何人從平凡變成超凡的必要條件。」勉勵學子們想要在各領域表現卓越，就必須在專業知識、技術面，持續專注且不間斷的練習。

劉仁傑說，看著每個參賽選手實作及解說過程，眼神充滿自信、舉手投足間熟練的專業動作，讓他深深感動。技藝班同學們除了技藝技能的學習外，成為選手的同學經過培訓淬煉與比賽的競爭下，將來透過「技優甄審」的升學進路，也將有更寬廣的升學管道，及早做好規劃。

(中時 )