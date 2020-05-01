周揚青與羅志祥分手後，爆出小豬約炮多P、愛多人運動，甚至還指與愷樂有不正當男女關係，對此愷樂也PO文道歉間接承認當小三，對此「神明代言人」沈嶸與出驚人表示愷樂才是羅志祥對的女人，直到2020年都還是「正緣」關係。

根據《自由時報》報導，沈嶸早在5年前受訪提及「豬揚戀」時，就直言兩人是「露水姻緣」，因為羅志祥喜歡玩樂、私生活混亂，沒想要娶周揚青的念頭，而周揚青憑著對羅志祥的愛才忍耐他的行徑9年，此外提到周揚青人格是屬於敢愛敢恨，加上有強烈道德潔癖，即便兩敗俱傷也在所不惜，因此羅志祥若能早點意識到周揚青是這種性格，就應該趕緊找台階下，才不會導致現在一發不可收拾。

至於愷樂當小三引起網路漫罵，沈嶸表示愷樂相當善良，即使知道羅志祥選擇周揚青，仍抱持希望有天能成為羅志祥的正宮，而她也預測兩人未來的發展，就是愷樂現在已決定做個永遠支持羅志祥的女人，即使羅志祥私生活不檢點也不在意，光憑這點就能確定周揚青就此出局。

(中時電子報)