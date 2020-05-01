大陸陝西重要的通用航空樞紐機場「西安藍田通用機場」項目，4月30日正式通過陝西省發展和改革委員會核准批复，以該機場為載體的西安藍田航空產業園，同期開展一期943.55畝機場與功能區規劃設計全球招標。這標誌著西安藍田通用機場進入實質性建設階段。

西安航空基地經過多次調研，謀劃在具備優良空域條件的藍田縣八里塬上，建設西安藍田通用航空機場，構建陝西省通航機場網絡核心，大力發展“樞紐經濟”，完善西安航空經濟產業鍊和東部運輸功能體系，進一步發展壯大航空產業集群規模。

據了解，西安藍田通用機場總投資7.3億元（人民幣，下同），將按照A1級通用機場、飛行區等級2B的標準建設，主要新建1條長1200公尺、寬30公尺的跑道，以及機坪、機庫、辦公、航管等設施。西安藍田通用機場項目的建設，將滿足區域航空展覽、商務飛行、飛行培訓、應急救援等通用航空業務發展需求，進一步完善西安綜合交通體系，促進經濟社會發展。

依托西安藍田通用機場，西安航空基地以「飛地」模式，與藍田縣全面開展西安藍田航空產業園的合作共建工作，以產業創新為引領，以機場建設為基礎，輻射帶動機場周邊14.9平方公里範圍，著力構建面向絲綢之路經濟帶、推動國際化通航產業在陝​​投資發展的對外交流平台，打造陝西「三個經濟」和西安國際化大都市建設的新興板塊和動力引擎。

據了解，西安藍田航空產業園一期規劃用地約943.55畝，採用組團式發展、綠楔嵌入、綠帶串聯的建設模式，包含通航機場、西安航展會址、航空博覽項目、航空產業項目等業態，重點建設通用航空機場及相關配套設施，建設西安航展舉辦相關場館場地，同時初步發展通航相關文化旅遊產業，塑造“區域聯動，全域旅遊”的空間格局。

隨著建設步伐不斷推進，西安藍田航空產業園將逐步向南北拓展產業區，形成航空製造航空研發產業新生態，並為2021年第七屆中國國際通用航空大會(西安航展)的順利召開提供基礎支持，全面構建面向絲綢之路的國際化通航產業投資發展聚集地，打造輻射西部的標杆性通航產業鏈，形成「通航＋旅遊＋產業」多板塊互補性產業投資生態圈，帶動區域產業快速發展。

(旺報 )