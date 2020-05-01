高齡87歲的潘林玉竹，獲選新北市模範母親，市長侯友宜日前前往祝賀，兩人合唱客家民謠「採茶細妹」、「天下的媽媽都是一樣的」，展現十足活力。（新北社會局提供／許哲瑗新北傳真）

潘林玉竹因警察丈夫公務繁忙，婚後一肩扛起2子1女的教育重任，如今的她高齡87歲，每天仍固定上市場服飾店幫忙，還為了孫子學英文、看YouTube影片，秉持活到老、學到老的人生態度，獲頒新北市模範母親；市長侯友宜日前前往祝賀，大讚潘林阿嬤朝氣十足，「看起來只有60歲！」

潘林阿嬤出生於新竹縣客家庄，幼時被父親好友帶回養育，自小擁有2個家庭，對她影響深遠，婚後因丈夫在基隆港警所服務，長時間居住基隆，直到1986年遷居到新北市中和文元里，在枋寮市場開了家「微笑服飾店」，象徵她廣結善緣，活潑開朗的個性，如今子女個個事業有成，子孫滿堂、承歡膝下。

任職逢甲大學副教授的大兒子潘才學說，母親從不吝嗇給予讚美和鼓勵，對子女身教影響甚深；二兒子潘才敏說，媽媽有著一手好廚藝，釀豆腐、紅燒肉都難不倒她，每當家庭聚會，7個孫子總是圍著阿嬤要吃客家美食。

不僅擁有好廚藝，潘林阿嬤曾經歷日據時代，婚後為了和只會說廣東話的先生溝通，又學了粵語，加上市場婆婆媽媽台語薰陶，日語、粵語、台語通通難不倒她，甚至為了陪小孫子聊天，連英文都略懂幾句。

新北市社會局表示，潘林阿嬤樂於學習的人生態度，獲選模範母親，侯友宜日前前往道賀，兩人還一起高唱客家民謠「採茶細妹」和「天下的媽媽都是一樣的」，展現十足活力。

侯友宜說，潘林女士雖然跟自己的母親年紀相仿，但生活更加多采多姿，特別致贈1個時尚包，讓她不論外出、上課，都能更顯年輕。

社會局長張錦麗表示，受疫情影響，市府首度取消模範母親公開表揚活動，全市60位市級和550位區級模範母親，改由29區公所由區長代表市長到府致贈禮品。不過為了祝福母親節快樂，侯市長親自錄了一段影片，隨禮品一起贈送每位模範母親。

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