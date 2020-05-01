因應新冠肺炎衝擊，政府針對小規模營業人50萬元貸款，信用評分達70分以上即可通過核貸，但新創產業反映要通過70分比例困難，行政院政務委員龔明鑫今表示，經跟銀行及經濟部討論，決定要把評分標準放寬，只要評分達63分，即可通過核貸，新措施下周一起生效，預計可再增加2.5萬家、總計45萬家業者受惠。

新冠肺炎影響內需行業，政府鎖定免用統一發票的小規模營業人，提出快速紓困貸款專案，額度為50萬元以下，由信保基金提供10成保證，線上收件，申請者須要有稅籍登記，經央行核貸「銀行簡易評分表」評分70分以上者，快快只需要3天完成核貸，利率不超過1％。

行政院將於今下午召開行政院紓困振興方案-「1988疑難雜症回答part2-融資篇」記者會，政委龔明鑫、金管會主委顧立雄、經濟部次長林全能出席。針對新創產業評分不容易達到70分，導致通過核貸率不高，龔明鑫坦言有這樣狀況，因此評分標準降到63分即通過核貸。

金管會主委顧立雄舉例，假設申請人新創公司開業未滿1年，過去從事網路設計經驗1年，沒有向銀行貸過款，沒有不動產，新創公司營業中想要繼續營業，根據上述條件，依照簡易評分表加總，可獲得64分，就能通過核貸門檻。

龔明鑫強調，信用是金融最重要的資產，即便沒有不動產，在沒有信用不良紀錄的前提下，申貸就可能通過，讓信用小白的新創業者，條件放寬後可望通過核貸件數重42.5萬件增加到45萬件。

(中時 )