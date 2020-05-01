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全球受新冠肺炎影響，國外藝人發起慈善捐款挑戰「All In Challenge」，有許多大牌明星響應；《侏儸紀世界》男主角克里斯普拉特（Chris Pratt）祭出超狂條件，喊出捐款最多的善心人，能夠參與《侏儸紀世界3》，更保證一定會在電影裡露面「絕不剪掉」。

「All In Challenge」由電影巨星李奧納多的慈善基金會發起，第一時間就有不少明星參與，像是小賈斯汀（Justin Bieber）就在IG發文，會親自到一名粉絲家唱〈One Less Lonely Girl〉，也點名克里斯普拉特參與。

克里斯普拉特在IG上傳響應的影片，為了讓受疫情影響的兒童、老人和前線人員有糧食，呼籲粉絲踴躍捐款，祭出超狂獎勵。將選出2名粉絲，一名只要捐10美元(約新台幣300元)就能抽獎，另一名會選擇捐款最多者，讓他參與電影《侏儸紀世界3》，而且一定會讓他們露面絕對不會剪掉，還喊出「想來被恐龍吃嗎？這是很好的花錢選項，還能抵稅」。

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(中時電子報)

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