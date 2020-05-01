亞洲舞王羅志祥（小豬）先前被舊愛周揚青驚曝感情不忠，甚至喜歡「多人運動」，引來不少非議，有命理師表示小豬是以子為貴的人，當爸後運勢依舊旺，還可以紅到62歲。媒體訪問到鳥卦師則持有不同意見，算出小豬如果不懂得反省，持續信用破產的話，恐怕未來沒什麼機會。

羅志祥日前為了錄節目到深圳自我隔離14天，沒想到這段期間周揚青發了分手文，不只證實兩人9年情斷，更爆出小豬私生活不檢點，小豬隔離期滿後，據知節目的錄影已落空，有人認為他將會開記者會說明一切，也有陸媒指出小豬可能會暫時留在當地避開媒體追訪，或到其他鄰近國家避風頭。

據《三立新聞網》報導，對於小豬前途，鳥卦師王馨怡抽籤得到另一派看法，認為小豬若再繼續「言行不實」，可能會斷送自己前程，未來不管出現再好的機會，都會因為做人無誠信而擦身而過，呼籲小豬絕對不可一錯再錯，要痛改前非，認真改過。

(中時電子報)