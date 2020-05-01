9人一網成擒，查扣被害人質押借款的本票、借據及鋁棒等證物，今依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、重利等罪嫌移送辦。（花蓮警方提供／王志偉花蓮傳真）

疫情期間，打著「政府紓困」名義，竟然放款大賺高利，借款人無力償還高額利息，就糾眾砸店、砸車還強行押人，花蓮警方循線逮捕蘇姓男子在內9人，搜出被害人簽署本票，已知有30多人受害。警方火大，這根本趁火打劫，大發國難財。

花蓮縣警局長林樹徽今天下午表示，時值防疫期間，大環境的影響可能造成民眾工作減薪、減班或失業放無薪假，導致經濟發生困難，高利貸竟趁虛而入，假冒「政府紓困」招攬人上門借款，行徑囂張惡質。

刑警隊查出，該地下錢莊以高額利率放款，每10天為1期、每期以10至20分利息，並要求借款人簽具本票、身分證影本、借據等，有被害人因不堪支付高額利率，債務如滾雪球般越滾越大，還不出錢時，遭地下錢莊成員恐嚇、毀損、砸車、強行押人等暴力討債，有人遭毆，心生畏懼。

警方組專案小組，經長期蒐證，持花蓮地方法院核發之搜索票，兵分多路在花蓮地區展開搜索，緝獲蘇嫌等9人到案，查扣百餘張被害人質押借款的本票、借據及討債行兇的鋁棒等證物。已知受害人有30多人，有人還不出錢被押走，被迫簽下200萬元本票。警方依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、重利等罪嫌移送辦。

局長林樹徽提醒，新冠肺炎疫情衝擊許多產業，若有資金需求，應循正常管道借貸，千萬不要向地下錢莊借貸，以免受害，也勿將私人存摺、提款卡或個人資料質押或交給陌生人，恐成為詐騙集團人頭而吃上官司。警方將加強掃蕩地下錢莊暴利借貸及非法暴力討債。

(中時 )