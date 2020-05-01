老婆懷孕了，做丈夫的要當爸爸，應該是很開心，為何卻是哭哭了？北部地區一名人妻驗出自己肚子有寶寶時，喜孜孜跟丈夫報告了這個好消息，但是她熟不知，老公已在3個月前悄悄做了結紮手術，只見人夫聽了非但沒有喜悅，反而是充滿「黑人問號」，頂上綠光若隱若現。

這名懷疑被妻戴綠帽的丈夫於是在家偷偷裝了監視器，果不其然拍下老婆與公司男主管「偷來暗去」，甚至在家中就有親密的行為，氣得提告2人妨害家庭。

這名人妻與丈夫結婚多年，並育子女，但是她卻公司的一名主管發生婚外情，還多次利用丈夫不在，相約到家中親暱一番。

人妻原以為這段「婚外情」掩飾得很隱密，直到婦人發現自己懷有身孕，還興奮地向丈夫報喜，「我有寶寶了！」，不過她丈夫早在3個月前就私下動手術結紮，早已沒有生育能力，且夫妻2人已有2個月沒有親熱，怎麼還會有孩子？反而讓這段與小王的姦情曝光。

後來在人妻坦承這段婚外情，並動小手術拿掉「孽種」，以及「小王」登門下跪道歉，雙方達成和解，丈夫也決定撤除告訴，因此地檢署日前全案不起訴處分。

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(中時電子報)