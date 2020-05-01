新華社5月1日報導，4月30日，遼寧艦航母編隊完成近一個月的遠海跨區機動訓練，返回青島某軍港。此次遠海跨區機動訓練是年度計劃內的正常安排，時間長、課目多、強度大、海空情複雜。通過訓練，進一步提升了遠海實戰化訓練水平，檢驗了遼寧艦編隊體系作戰能力。

遼寧號編隊自4月10日穿越宮古海峽，南下經台灣東部海域繞台後，於4月12日經巴士海峽進入南海。並於4月22日再經巴士海峽自台灣東部海域進入西太平洋，繞台後再於4月28日穿越宮古海峽北返。編隊航程約20多天。

(旺報 )