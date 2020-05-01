遼寧號檢驗體系作戰 完成跨區海訓返回青島 16:432020/05/01 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遼寧號。本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社5月1日報導，4月30日，遼寧艦航母編隊完成近一個月的遠海跨區機動訓練，返回青島某軍港。此次遠海跨區機動訓練是年度計劃內的正常安排，時間長、課目多、強度大、海空情複雜。通過訓練，進一步提升了遠海實戰化訓練水平，檢驗了遼寧艦編隊體系作戰能力。 遼寧號編隊自4月10日穿越宮古海峽，南下經台灣東部海域繞台後，於4月12日經巴士海峽進入南海。並於4月22日再經巴士海峽自台灣東部海域進入西太平洋，繞台後再於4月28日穿越宮古海峽北返。編隊航程約20多天。 (旺報 ) #訓練 #海峽 #遼寧號 #檢驗 #體系作戰 #跨區 #海訓 #青島 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 3艘敦睦艦官兵檢體 專家綜合判讀 04:102020/04/27 生活新聞 新冠肺炎每天檢驗知多少？彰化秀傳醫院實驗室添翼縮短出爐為1天 12:132020/04/27 生活 堂堂正正做個中國人（上） 04:102020/04/28 兩岸藝文 新冠肺炎疫苗 估最快9個月內可用 04:102020/04/28 生活新聞 秀傳啟用檢驗室 篩檢1天出爐 01:182020/04/28 台中彰投 大陸航母首度往返沖繩本島與宮古島之間海域 22:562020/04/28 國際 北市2隧道區間測速送檢 01:012020/04/29 台北基宜花 兩岸關係如何變化？穿越歷史看清未來 08:042020/04/30 時事 美電偵機今又現身！台灣西南上空繞飛多次 15:542020/04/30 軍事 醫護培訓利器 HTC DeepQ用VR訓練新冠肺炎照護 17:542020/04/30 科技 兩岸熱門新聞 金正恩性愛列車揭秘：「歡樂組」專挑處女、高挑妹 最小不到13歲 - 兩岸 北京五一直擊：囚鳥出籠 火熱開場 補回過年感覺 - 兩岸 - 旺報 運費太貴 沙烏地原油7艘超級油輪遭退貨 - 兩岸 - 旺報 大陸軍費僅次美 武器開發占上風 - 焦點新聞 - 旺報 陸生聲明：兩岸放下「逢台必獨」或「逢中必反」 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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