金管會主委顧立雄今（1日）宣布，小規模營業人50萬貸款條件放寬，核貸分數由70分降至63分，讓開業期間較短、信用正常、無銀行往來經驗的新創業者取得貸款，可取得貸款的小規模營業人由原本的42.5萬人提高到45萬人，另外，也放寬過去有開發票但營業額降至20萬以下的小商家也可適用小規模營業人貸款。

行政院今天紓困振興方案記者會說明小規模營業人貸款方案放寬規定，為了協助剛創業的業者可以適用小規模營業人簡易申貸方案，度過疫情難關，行政院4月30日邀集金管會、央行及經濟部等相關部會開會決定，將簡易評分表的核貸分數從70分降為63分。

顧立雄表示，核貸分數降低後，開業期間較短、信用正常、無銀行往來經驗，即使沒有不動產，在營業中也想繼續經營公司的新創業者，評分可得64分，在中小企業信用保證基金保證10成的支持下，依新評分標準將可以順利向銀行貸得款項。

另外，顧立雄指出，也將放寬過去有開發票但營業額降至20萬以下的小商家也可適用小規模營業人貸款，財政部估算可適用小規模營業人貸款方案的人數由原本50萬人提高至90萬人。

(工商 )