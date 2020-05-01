合作金庫商業銀行對於新進人員引進非常有計畫，今（2020）年需要的人才類別、人員名額、工作地點等去年底全數完成，無奈新冠疫情今年第一季大流行，依照中央防疫中心規定，新人甄試無法如往昔正常進行，合庫銀行於是決議，甄試分成兩梯次舉行。

此項新進人員甄試最新消息，由合庫銀行4月30日下午張貼在台灣金融研訓院官網「就業招考」頻道。合庫銀行的兩梯次甄試，其一，需才人數較少的專業項目維持原時間5月9日，考試地點僅限於台北地區；其二，動輒數千人報考的一般金融人員類組，第一關筆試延期到7月4日，同時設立台北、台中、高雄考區，研訓院表示，此項措施是方便考生就地考試，減少跨區移動、搭乘公共運輸的染疫風險。

合庫銀提醒，第一梯次甄試人員的第一試筆試，報名為5月9日（星期六），一律採網路報名，不再有任何實體報名表或當面繳交。

至於第二梯次的一般金融人員類組，該行表示，應考人需於5月4日至7日上班期間，至甄試專區選擇筆試應試考區，如因為延期到7月4日舉行考試、卻無法應試者，應取消報名且辦理退費，否則逾期不予受理。

合庫銀行為能在公股行庫中出列，透過公平考試廣徵天下人才，不希望受到疫情影響實體推廣企業形象，由內部社群媒體小組拍攝並上傳線上徵才說明：「合庫2020徵才-線上企業說明會」影片:https://youtu.be/FFBF3DUueF0，「合庫2020徵才-行員工作經驗分享」影片:https://youtu.be/3WdTcSmjVQg，更貼近年輕世代，為銀行注入新血。

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