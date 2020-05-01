位在北市溫州路上的「臺靜農故居」是否拆除成為關注的焦點，臺靜農故居命運多舛，過去曾兩度遭文化局認定「不具文化資產價值」，也傳出今年1月台大擬發包拆除，遭文資工作者抗議與提報，5月1日再次於文資會審議，台大校長管中閔也親赴審議會，最後出席委員17位，僅3位同意列為古蹟、14位不同意列為古蹟；17位全數同意將「臺靜農故居」登錄為紀念建築。

台灣大學是百年歷史的老校，校園文資也相當重要，臺靜農在台大任教27年，曾任台大中文系主任，任教近30年，雖僅在故居居住6個月，卻也是在台僅剩，能與臺靜農連結的地方，管中閔指出，台大過去處理較為被動，被社會誤解，因此，集結學生會和中文系教師同參與，對具有歷史文資意義的建築規畫成文化聚落。

管中閔表示，主要區域不只是臺靜農故居，希望也能成為當代文化中心，整體規畫希望不只注重歷史建築的保存，還能用彈性方式傳承歷史文化記憶，除了靜態的房舍，可在場地進行藝文展演，呈現歷史人物和事蹟，會更有意義。

文資審議過程，出席的委員共17位，皆一致認為可將「臺靜農故居」登錄為紀念建築，但尚未符合古蹟標準，文資委員詹添全指出，目前臺靜農故居保存很完整，但南側結構有改建過，如要列為古蹟還有許多地方需要調整；文資委員薛琴則認為，過去文化局兩度認定「臺靜農故居」不具文化資產價值，但如只是因臺靜農居住過就列為古蹟不太合適。

台大初步規畫，整修後的故居將改為「臺靜農人文會館」或「臺靜農人文講堂」，可呈現臺教授經歷、著作等事蹟，還可在此辦理藝文課程和演講。

(中時 )