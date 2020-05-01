今年大陸「五一黃金周」假期雖延長至5天，但香港首次出現零大陸團來港的情況！旅遊界立法會議員姚思榮表示，自2003年開放自由行以來，香港五一首次出現「零團來港」，料四日連假對酒店入住率沒太大影響，很多自助餐都不敢開。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城無奈道：「歷史上沒有過零團！」他說，部分主打本地客套餐的酒店，在未來數日連假中入住率可能稍回升至1、2成，但普遍酒店的入住率仍是在1成以下，與過去同期入住率幾乎爆滿相比，情況相差甚遠。

他又稱，願接收檢疫旅客的酒店入住率有機會回升至三成，但坦言業界中僅少數願意接收，加上政府「封關」後，客源再度回落，對生意幫助不大。李漢城表示，現已有不少小型酒店結業，若情況持續，難排除大型結業潮出現。他認為，在疫情受控的情況下，兩地政府可考慮放寬檢疫，包括局部讓商務旅客來港。

姚思榮指出，雖然五一並非長假期，也算是「小黃金周」，一向吸引不少廣東省遊客來港玩三、四日，惟在疫情下，往返兩地相加便要28日的檢疫時間，姚建議，若香港有連續14日零確診紀錄，政府可考慮放寬檢疫條件、社交措施，「始終要日常生活先正常，內地、海外旅客先有信心。」

(中時 )