北京疫情風險降級，五一假期遊客攜家帶眷到天安門廣場旅遊放風。(陳君碩攝)

五一假期，北京故宮紅牆外，民眾攜家帶眷旅遊。(陳君碩攝)

北京1日出現30多度高溫，許多民眾躲在天安門地下道避暑。(陳君碩攝)

五一假期首日，洽逢北京降低防疫風險等級，又解除隔離限制，整個城市鬆了口氣，許多民眾攜家帶眷，把握假期到戶外出遊放風，1日北京還創下史上最高溫的紀錄。記者1日實地走訪天安門廣場，看到許多祖孫三代同遊，一位天津的大爺說，原本過年就想到北京，誰知碰上疫情，好不容易來一趟，算是把過年補回來。

疫情陰影籠罩了北京3個月，5月1日是個嶄新的開始。防疫風險等級調降、絕大多數外省市返京不再需要隔離、快遞外賣和家政服務可進入社區、大樓中央空調開始提供冷氣，這一天，北京還出現35度高溫，創下歷史紀錄。

五月「火熱開場」，民眾也如囚鳥出籠，熱門景區開始出現局部人潮，短褲短袖隨處可見，不少人戴口罩露出鼻子，甚至拉到下巴透氣；孩童因天熱扯下口罩，家長也懶得再責備。

記者實地走訪天安門廣場，每年五一、十一假期，按慣例都會請出國父孫中山的巨幅照片，與天安門城樓的毛澤東像遙遙相望，吸引不少遊客拍照。一位天津來的大爺說，他本來過年就打算和家人到北京走走，因為疫情不敢亂跑，從冬天等到快夏天，現在往返京津不用隔離才敢來，「這一趟真不容易，把過年的給補回來！」

天安門畢竟是「天子腳下」，為管控人流量，戒備依然森嚴，五一假期期間，地鐵天安門東、天安門西兩站關閉，過站不停，需到前一站步行約1.2公里才能抵達，途中幾次查驗身分證件、健康碼和過安檢。有些外地人沒用過北京健康碼，全擠在哨口處現場申辦。

對照多數人攜家帶眷到天安門廣場，記者1日隻身前往，又是台灣人身分，引起公安關切，前後共兩次被詢問何時到北京、做什麼工作，還直接詢問「是不是記者？」

(旺報 )