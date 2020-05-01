中國銀行金融商品「原油寶」巨虧事件持續發酵。大陸銀保監會近日回應此事件時稱，已要求中國銀行盡快梳理、查清問題，嚴格產品管理，加強風險管控，提升市場異常波動下應急管理能力。目前，正在進一步調查相關情況中。

路透報導，大陸銀保監會相關負責人4月30日指出，該會對此風險事件高度關注，第一時間已要求中國銀行依法、依規定解決問題，與客戶平等協商，確實維護投資者的合法權益。銀保監會並表示，受到新冠肺炎疫情影響，國際金融市場形勢更加複雜多變，提醒金融消費者進一步增強投資風險意識。

此前中國銀行與原油期貨合約掛勾的理財產品「原油寶」，因遇上紐約5月期油以負數結算，導致大批未能及時平倉的投資者血本無歸。此外，中行還要求投資者補繳保證金，等於在本金全無的情況下，還倒欠銀行。

中國銀行4月29日發布公告稱，該行將以對客戶認真負責的態度，持續與客戶溝通協商，在法律框架下承擔應有責任。目前正在積極研究並爭取盡快拿出回應客戶合理訴求的意見。

中國銀行公告又指，該行已委託律師正式向芝商所（CME）發函，敦促其調查4月21日原油期貨市場價格異常波動的原因。據財新周刊此前報導援引官方消息人士指出，中行原油寶的整體損失規模可能超過人民幣90億元。

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