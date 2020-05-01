台北市政府社會局5月1日舉行「2020拼出夢想 缺e不可」電腦補助記者會暨公益企業捐贈儀式，感謝公益企業「順發電腦股份有限公司」持續傳遞愛心投入資源，同時宣布北市低收入戶、中低收入戶電腦補助從5月1日至5月31日受理申請，讓經濟弱勢學生數位資訊不脫軌。

北市社會局運用公益彩券盈餘分配基金，補助低收入戶、中低收入戶購置電腦設備，累計補助的弱勢家庭已達1萬2551戶，協助超過2萬7854名學子，今年除維持補助外，因過去部分獲得補助資格的家戶，無力先行墊支電腦採購費用，而放棄請領補助的情形，今年額外新增40個補助名額，改由社會局在補助額度內統一採購電腦後發放，讓有需要的家戶都能獲得支持。

社會局指出，對於戶內有3名以上就學子女且106年至109年僅接受過1次政府捐助或補助購置電腦的家戶，只要檢附3名子女的就學證明文件，就能再申請補助1次，盼能嘉惠更多經濟弱勢學子。

社會局今年也感謝公益企業「順發電腦股份有限公司」持續傳遞愛心投入資源，再度響應捐贈160萬元作為加碼補助金，幫助弱勢家戶；社會局長劉志光表示，期待未來有更多民間企業能共同響應，一同擴大溫暖的足跡，為孩子拼出心中最美麗的夢想拼圖。

台北市低收入戶及中低收入戶電腦補助方案從5月1日至5月31日受理申請，額滿將提早截止，若有汰換或購置新電腦需求者，請盡早提出申請。

(中時 )