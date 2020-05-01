中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，政府應放寬防疫紓困方案的書面審查，對於紓困補助希望能夠延長時間。（林雅惠攝）

「蘇州-高雄疫後經濟復甦視訊交流」會議，高雄與會來賓有台灣交通運輸產業工會理事長顏坤泉、台灣孫文南院院長汪明生、台灣旅館公會全國聯合會理事長張榮南等人。（林雅惠攝）

「蘇州-高雄疫後經濟復甦視訊交流」1日在高雄蓮潭國際會館舉行，兩岸產官學界透過視訊連線，分享彼此防疫與產業現況，與會的台灣交通運輸產業工會理事長顏坤泉表示，台灣應與大陸攜手合作，解除疫情及經濟衝擊造成的緊繃氛圍，才能迎向復甦之道。

視訊會議由高雄民間防疫聯盟、蘇州市台協會共同主辦，高雄與會來賓有台灣交通運輸產業工會理事長顏坤泉、台灣孫文南院院長汪明生、台灣旅館公會全國聯合會理事長張榮南等人。

蘇州方出席者有蘇州市疾病預防控制中心副主任張鈞、蘇州市外貿中小企業促進會會長張斌、蘇州市餐飲業商會副會長兼祕書長鐘慎明等人。

眾人透過視訊會議聚焦討論新冠肺炎疫情防治、疫後復工、餐飲觀光旅遊產業的紓困措施、封城時如何保障人民基本生活等。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，台灣撒下新台幣一兆元的紓困金額，但讓人看得到、吃不到，政府應放寬紓困方案的書面審查，對於紓困補助希望能夠延長時間，因為即便連6日來零確診，民眾還是擔心恐懼，不敢外出消費。

蘇州市外貿中小企業促進會會長、蘇州市中德機電有限公司董事長張斌分享蘇州針對企業的紓困方案，認為能夠快速協助企業度過難關。

眾人踴躍交流意見，並認為兩岸應該要有暢通友善的溝通管道，攜手合作防疫、共促經濟復甦。

(中時 )