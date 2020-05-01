隨疫情擴大，房地產市場交易轉冷，對房市衝擊威力漸顯現，4月六都建物買賣移轉棟數合計1.76萬戶，月減11.2%、年減8%，六都交易量均較3月衰退，也僅有台北市、桃園優於去年同期，全台房市買氣呈現「北溫南涼」，北台灣相對中南台灣交易量相對穩定。

根據六都地政局1日公布的4月建物買賣移轉棟數顯示，與3月相較，台南、高雄衰退幅度都達一成以上，台中更達二成以上；與去年同期相較，高雄年減27.6%、台南年減17.8%減幅較大，不過桃園年增8.4%、台北市年增3.1%。

各大房仲品牌門市交易量，在3月起就開始出現量縮，反應在4月買賣移轉棟數成長動能由正轉負。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，顯示疫情對於房市的衝擊逐漸浮現，在經濟前景看壞的情況下，民眾暫緩購屋計畫，觀望氛圍升高，尤其去年縣市長大選後帶動南部房市一片榮景，信心爆棚，今年多已漸回歸理性平穩。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，3月中旬起全球股市受疫情蔓延大幅振盪，疫情也造成民眾不出門、後市信心從年初的樂觀漸轉保守等現象，但降息後的超低利率環境與股市迅速回穩，剛性購屋需求及資金流向，仍支撐房市交易動能，房地產動能相對於其他消費性產業穩定。長期仍需觀察疫情是否受控，讓市場再重回交易量復甦的軌道上。

今年前四月六都買賣移轉棟數為7.1萬棟，年增2.7%，六都中以桃園年增22.6%最高，不過台南、高雄分別減少6.8%、17.8%。謝志傑表示，前四月交易量雖呈現微幅增加，但疫情對於房市的影響在第一季中較不顯著，第一季交易量年增率仍維持在6%以上，但加進4月後僅剩2.7%，有逐漸量縮的可能，在旺季不旺的情況下，上半年的交易量恐不如去年。

(工商 )