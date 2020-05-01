台美利差縮小、台灣新冠肺炎疫情控制相對較佳，讓壽險業「荷包」省了一點。新台幣兌美元匯率首季約貶值0.49％，據金管會統計，壽險業首季匯兌成本為新台幣528億元，比去年同期少了101億元，也是金管會2017年公布壽險匯兌成本以來，最省的第一季。

匯兌成本下降，分析應有二大原因，第一即是台美利差縮小，讓避險契約成本下降，首季壽險公司用來買換匯（CS）或無本金遠期外匯（NDF）這類衍生性工具的成本，為新台幣395億元，應比去年同期省不少。2019年全年壽險業避險工具換匯成本高達1,985億元，是付出去再也收不回的一筆錢。

另一原因則是台灣在這波新冠肺炎疫情控制中，相對亞洲其他國家「良好」，讓新台幣匯率也相對其他亞幣（除日圓之外）穩定，3月甚至還升值，在韓元、新加坡幣都比新台幣貶更多的情況下，壽險公司一籃子貨幣避險成效不理想，因此今年首季壽險公司匯兌利益，反而不如去年，首季比去年同期少提了107億元的外匯準備金，也就省下提存成本。

(工商 )