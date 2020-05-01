八點檔《多情城市》演員郭亞棠及瑭霏，日前上民視娛樂網路節目《娛樂超skr》，進行花藝大賽，主持人小路及阿甘邀請到剛出花藝書的李明川老師擔任評審。李明川這回準備許多花材及花器，並透露近期因疫情影響，全世界花農損失慘重，許多美麗珍貴的花被當廢棄物丟掉，心中都在淌血，呼籲大家可以買鮮花放在家中裝飾，讓家裡飄滿馨香也不錯。

此外李明川爆料，花材中以前不喜歡用滿天星，因為他是配角外、還有奇怪味道，李明川更妙喻「就像有些藝人借了衣服多天沒洗，結果收回來發現有濃濃的汗臭味」。不過她為了書的作品，還是挑戰用滿天星來做成一幅「山水潑墨畫」。

戲劇新寵兒瑭霏表示拍完社會寫實劇《鏡子森林》後，朋友有找她去插花放鬆，因此了解到插花藝術的美好。郭亞棠表示，因為爺爺喜歡百合花香，她也會固定時間去花市買花，也發現近期花價降很多，因此除了百合花，平常喜歡研究「招桃花」方位的郭亞棠，也會買玫瑰花放自己的桃花位「北方」，郭亞棠也在事後幫瑭霏看桃花位，要讓兩人桃花都能越來越好。

節目中李明川老師還有拿新書當贈品，只要分享民視娛樂臉書當集並留言，或者在當集節目的Youtube下留言，就有機會得到老師的新書作品。

《娛樂超skr》找李明川擔任瑭霏跟郭亞棠PK花藝大賽的評審。（民視提供）

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