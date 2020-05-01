因罹患「雷伯氏視神經病變」罕病而全盲的清大生吳承澐，被奪走看見世界權利後反放下悲觀，致力到醫院彈琴當「音樂志工」撫慰病患，為人稱頌。本刊之前報導他看不見卻還能飛指滑手機的「神技」，當時他僅簡單說「只是背按鍵」，如今終於願意公開真正秘密，還把詳細解說過程放上YouTube供人瀏覽。

本刊曾直擊他比常人還快的滑手機神技。（圖／本刊資料照）

他在這段名為「竟然不看螢幕也能滑手機！盲用手機到底是什麼？」的片子裡，先笑著坦承其實自己上課也會偷滑手機，而只要下載1個先進的「盲用App」，所有資訊一點，就可轉化為語音，讓他可「聽文字」，但唯一仍困擾的是「我和朋友偷偷LINE時，如果對方回貼圖，我就昏倒沒辦法懂了。」

但事實上，除了靠盲用App，他的超強記憶力依然讓人驚嘆，本刊就曾直擊他靠「背」的，在大馬路上健步如飛；靠數公車關門聲，得知車子到站了沒等，竟然比記者還飛快、靠觸覺在手機上「狂滑」的打字能力，同樣讓人嘖嘖稱奇，不說根本很難相信他完全看不到。

雖然全盲仍樂觀助人，到醫院彈琴撫慰病患心靈。（圖／本刊資料照）

吳承澐回憶，這些「奇蹟」全在罹病後短短1年間，就靠自己摸索出來，「其實14歲剛罹病後，剪指甲會剪到手指，擠牙膏也會擠太多，更不用說走路、搭車，甚至滑手機或看電腦，這些以前簡單到不行的事，我都要想出新方法。」

那時他只是對我們露出一抹神秘微笑，彷彿是商業機密般指「那是一種感覺」，沒有親身經歷的人怎麼說也很難懂，但如今終於願意公開秘密，還自拍影片詳細說明，不少網友看完，有人留言讚他「實在是神魔」，也有人說「感謝讓大家長知識」，最後則有粉絲表示「恭喜成為Youtuber了！而且面對鏡頭你都不會緊張耶！」

(中時電子報)