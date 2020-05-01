「#世界衛生大會倒數計時」

美國在台協會(AIT)周五透過臉書表示，美國堅信台灣在世界衛生扮演的重要角色，應該以觀察員的身份受邀參加世界衛生大會(WHA)。為此AIT自即日起將啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，至世界衛生大會召開為止，以支持台灣的國際參與。

AIT官方臉書指出，將台灣納入世界衛生大會將有助於實現全民健康(Health For All) 的目標，並幫助台灣與世界分享其成功預防新冠病毒的「台灣模式」。AIT為此將啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，支持台灣的國際參與。即日起至世界衛生大會召開，每天都會分享貼文聲援台灣參與世界衛生大會及擴大其國際舞台。

《美國之音》指出， 世界衛生大會預計於本月以線上會議的形式舉行，台灣外長吳釗燮日前在立法院接受質詢則指出，台灣今年受邀出席的機率仍然很低。除了美國之外，日本、澳大利亞、英國、法國、德國、加拿大都有政要公開表態支持台灣成為世衛大會的觀察員。

(中時電子報)