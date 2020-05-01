木蘭女足聯賽第2輪花蓮vs.航源FC比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭女足聯賽第3輪賽事2日轉戰花蓮縣立體育場，花蓮上周靠陳小雲的補時階段絕殺氣走航源FC，本輪對決同以1勝1和並居領先的桃園國際。不過花蓮上季主場戰績1勝2和1負，優勢並不明顯，想要繼續盤據龍頭，得先解決「近鄉情怯」的問題才行。木蘭聯賽也提供第3輪觀戰重點如下：

木蘭聯賽第3輪賽程表。（中華足協提供）

★航源FC vs.台中藍鯨

1. 雖然前兩輪僅獲一分積分，但航源面對桃園國際、花蓮等強敵都踢出堅實的好球，李奕潔領銜的後防線若能持續穩定，再加上陳英惠、陳巧倚、陳芯柔、陳郁安神來一筆的反擊，絕對能給任何球隊帶來麻煩。

2. 第2輪苦吞2020賽季首敗的台中藍鯨，本周誓言強勢反彈，上周表現漸入佳境的年輕門將陳妙玟，還有因傷退場的王牌射腳李綉琴，將會是藍鯨能否再次踢出宰制力的關鍵。

3. 無敵藍鯨再起:藍鯨上周慘遭宿敵熊讚完封（最近4次被完封有3次是熊讚），結束長達574天的不敗之旅。但藍鯨去年兩場0進球比賽後的下一戰都進超過5球，本戰能否有報復性的進球煙火秀？還是航源鐵壁能阻止對手攻勢？

★高雄陽信vs.臺北熊讚

1. 陽信絕對王牌藍昱絜缺陣的狀況下，上周靠著丁家英、李宛珍、老將段雨柔等人合力押陣，僅小輸桃園國際一球，期待本輪防守也能持續穩定，進攻方面則指望高晨恩和陳麗琴能發揮進球把握力。

2. 台北熊讚在第2輪力挫死敵藍鯨，全隊士氣高昂。本輪有林雅涵、蘇芯芸兩大支柱繼續撐場，防守與控球組織應無問題，贏球關鍵是梁凱柔、王羿婷、朱亞珍、林欣卉等進攻悍將能否穩定輸出進球。

3. 上一季雙方對戰熊讚取得兩場大勝，其中許多進球者都已離隊，因此王羿婷、林欣卉的火力相對重要。而陽信取得的一勝則是靠陳麗琴的梅開二度，她與去年對熊讚也有進球的高晨恩被寄望能補上藍昱絜的空缺。

★花蓮vs.桃園國際

1. 第2輪花蓮傷停時間靠著林小雲絕殺航源，連兩戰傷停時間進球，再一場就追平去年整年紀錄，本戰能否再展無比韌性?另外，花蓮去年近鄉情怯，在主場僅1勝2平1負，本周不見得有主場優勢。

2. 國際上周靠著丁旗世界波拿下桃園史上木蘭第一勝，本周能否乘勝追擊、在創歷史，完成首次連勝？第2輪受傷的中場大將李佾蓁可能長期缺陣，本輪誰能頂上空缺？

3. 國際去年對花蓮3戰全敗，進1球、失12球，本季從花蓮引進兩大進球好手丁旗、陳燕萍，以及前花蓮小將簡奇陞，是否能扭轉對戰的絕對劣勢？而花蓮新援許翊筠也曾效力國際，倒戈舊主的恩仇戲碼令人期待。

(中時 )