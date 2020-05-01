署名「一群陸生及準陸生」4月30日在微信公眾號「不要讓陸生消失」發文，反對大陸教育部4月9日發布的「暫停陸生赴台就學」公告。文章呼籲大陸教育部持續開放陸生赴台就學，而台灣也應儘快開放陸生返台；兩岸應放下偏見和「逢台必獨」或「逢中必反」，尋求兩岸關係的良善發展。

文章表示，陸生在台灣原本就面對政策性歧視、來自政黨政治及民間輿論對中國大陸的敵意、偏見與不友善；另一方面，陸生在大陸也同樣感受到政治與民間輿論的不信任、不友善，包括：各地台辦在陸生赴台前都要舉行政策宣導；不時出現陸生被台灣吸收為間諜的報導；民眾普遍認為台灣落後又歧視大陸，赴台讀書相當愚蠢等等。「這種在兩岸都不被理解和接納的尷尬處境，是陸生經驗中一直以來不可回避的政治底色。」

但這群陸生表示，大陸教育部決定暫停陸生來台不只是公開表述的源於台灣暫緩陸生入台的不公政策，而是基於大陸對台施壓的政治考慮。雖然有大陸輿論認為，既然台灣對陸生不友善，禁止陸生來台是一種「保護」和協助，但這群陸生認為「失落、孤獨和創傷」絕非陸生在台經驗的全部。

這群陸生自信地指出，陸生不是兩岸任何一方政治派遣的對象，而可能是「最瞭解台灣的大陸人，也是最有可能在兩岸間實現理解與溝通的人」。他們提出三點呼籲：

（一）中國大陸教育部持續開放陸生赴台就學，並擴大陸生赴台名額，取消相關政策限制。

（二）台灣防疫指揮中心與教育部應依據目前台灣疫情平穩和大陸疫情緩和狀況，儘快開放在學陸生返台，並對於受到「暫緩陸生入台」措施影響的陸生提供行政和教育資源的協助。

（三）兩岸官方與民間應以和平、理性溝通為互動準則，放下對彼此的偏見和「逢台必獨」或「逢中必反」的敵意，尋求以不斷地理解和溝通推動兩岸關係的良善發展。

(旺報 )