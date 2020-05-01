正修科大建築系一年級同學張育銘專注砌磚神情。（林雅惠攝）

正修科大建築系一年級同學張育銘參加「第50屆全國技能競賽南區分區技能競賽」，一舉奪下砌磚銀牌，他說，每次比賽都抱持「今天不管如何，贏是生，敗是死」的態度，必勝決心讓他獲獎，希望9月全國大賽能夠更上層樓，再代表台灣爭取國際賽榮譽。

「第50屆全國技能競賽南區分區技能競賽」，砌磚職類評分主要有兩項，主觀佔20％，客觀佔80％，主觀要看作品整體外觀整潔，客觀則是精度，測量作品的精確度，分區賽規定時間基本是4至4.5小時。

張育銘說，比賽總是有些緊張，壓力很大，但他每次比賽都抱持「今天不管如何，贏是生，敗是死」，把決心賭上去。

他表示，每次比賽除要跟別人比外，還要跟自己較勁，以便證明有沒有進步，砌磚最重要的就是基本功，包括有砌磚、放樣、切磚，這些都最困難的地方，因此透過比賽來驗證自己平日的努力，能夠獲獎讓他非常開心。

出身農家的張育銘一路走來，受到母校公東高工、與正修科大及友人的支持，他喜歡砌磚並陶醉其中，總想把最好的呈現出來；指導老師梁宇元說，砌磚雖是一項傳統工藝，透過紅磚的創作、規劃與設計，運用在糖廠、軍區改造及現代建築，將能賦予嶄新生命，讓技術更精進。

(中時 )