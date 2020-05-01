推特「飛機守望」（Aircraft Spots）發布的訊息，顯示1架美軍EP-3E電子偵察機台灣海峽與巴士海峽交會處盤旋，究竟意圖如何?軍事專家表示，這架EP-3的行動，是很典型的電子參數收集，而且收集的對象包括台灣、菲律賓、中國大陸三方，美國的情報工作是「防人之心不可無」，同時「害人之心也必須有」，美國優先考量永遠是自身利益，千萬不要一廂情願，做過度的政治解讀。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，該架EP-3電子信號偵搜機所顯現飛行路徑，證明其正在該空域進行信號源測向定位，此種反覆飛行所構成之三角形軌跡，其實是電子信號截收測向「之字航法」(zigzag)進階模式，三角各邊端點，取其中點作為垂足，垂線向外延伸即為測向目標信號源所在軸向。

美國海軍EP-3電偵機，現在多數由E-8A取代。(圖/美國海軍)

張競分析，通常測向是在兩端點與目標信號源所形成夾角，在60度至120度內為可容許之作業範圍，而以90度夾角最為理想，低於60度或高於120度就容易產生誤差，但若感測器方位辨識度較強時，也不是不能勉強實施，但解算結果就要持保留態度。

張競認為，依據飛行路徑，顯然大陸南澳島與汕頭，臺灣臺南、嘉義與澎湖，菲律賓呂宋西部沿海與大陸所控領之黃岩島，都有可能是該機主要測向信號源目標所在地。

張競分析，該處空域本來就是國際航線未曾穿越空隙所在，周邊各國空中兵力經常在此處被稱為「甜甜圈空洞」(doughnut hole)之空域進行演習訓練，因此美軍電子情報偵搜機在不影響國際民用航空活動前提下，選擇該空域實施信號源測向定位飛航作業，其實亦有其無奈之處。

張競提醒，此種電子信號測向任務必須經常實施，若不是用來確認已經登錄之電子作戰序列(electronics order of battle)情報檔內之信號源位置未曾變更，就是在接獲其他情報資料顯示，某處顯現出兵力集結徵候，針對兵力集結海域或地區開始蒐集電子信號特徵，以便辨識所集結進駐之艦艇、戰機、導彈部隊或是其他可由電子信號加以辨識確認之部隊與兵力。因此每次共軍在東南沿海集結演訓時，美軍電子偵搜機必然就會現身，其實就是這個道理。

張競強調，面對情蒐活動，絕對是要親兄弟明算帳，在情報蒐集上是害人之心必須有，在反情報則是防人之心不可無。我們本身不貫徹電子發射管制紀律，讓別人看光光，只會讓他國更加輕視。這就是日本自衛隊駐防琉球部隊，在美軍電子情報偵搜機過境時，要特別加強電子發射管制真正理由，沒有任何軍人願意跟沒有紀律與專業的友軍併肩作戰。

張競呼籲，針對美軍機艦在臺海周邊活動，還是少作政治解讀，多些專業判斷，把這些軍事活動詮釋成政治搖頭丸與壯膽強心針，實在是將被人當成目標，還自嗨成遭人臨幸。

(中時電子報)